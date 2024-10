Escola em Cotia atingida por tempestade está sem aulas há uma semana

OUTRO LADO: Prefeitura não respondeu

Foto enviada ao Cotia e Cia

O Centro Educacional (C.E) Felix Alves Folha, localizado no Jardim Lina, em Cotia, está sem aulas há uma semana. Isso porque a unidade foi atingida por árvores que caíram após a tempestade do dia 11 de outubro.









Cotia e Cia procurou a prefeitura na manhã de hoje, mas não houve retorno. Ainda não há um posicionamento efetivo sobre quando as aulas serão retomadas. Na última mensagem enviada, a direção diz que a Defesa Civil cortou, porém não retirou os troncos da escola. Segundo o recado, uma equipe da Secretaria de Obras irá até a unidade nesta terça-feira (22).procurou a prefeitura na manhã de hoje, mas não houve retorno.

A escola ficou parcialmente destelhada e sem condições de receber as crianças. Diariamente, a direção do CE atualiza as informações aos pais em um grupo de WhatsApp.