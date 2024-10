Médico é assaltado em plena luz do dia em Cotia; câmera de segurança flagrou o crime

A Polícia Civil analisa as imagens para tentar identificar os criminosos

Imagens: Redes Sociais

Um médico pediatra foi assaltado em plena luz do dia na rua Pedro Rodrigues, na região do Rio Cotia. O crime aconteceu por volta das 17h30 dessa quarta-feira (23). Uma câmera de segurança instalada no local da ocorrência flagrou o assalto.

Pelas imagens, é possível ver um homem e uma mulher se aproximando da vítima. O homem, que está armado, anuncia o assalto enquanto a mulher revista o médico.Segundo informações, eles roubaram um veículo Up da cor prata e placa FIO-7522 e um aparelho celular.A Polícia Civil analisa as imagens para tentar identificar os criminosos.Veja as imagens do assalto abaixo: