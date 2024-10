Carro capota na Raposo Tavares em Cotia; VÍDEO

Acidente aconteceu no km 26 da rodovia por volta das 6h20

Imagem: 'Aconteceu em Cotia e Região'

Um veículo capotou no km 26 da Rodovia Raposo Tavares em Cotia na manhã desta quinta-feira (24).





A ocorrência seguia em andamento por volta das 8h40. Um veículo de inspeção e um guincho da Unidade Básica de Atendimento foram enviados ao local.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 8H42 COM NOTA DO DER)

As imagens do acidente, que ocorreu por volta das 6h20, foram compartilhadas nas redes sociais pela página ‘Aconteceu em Cotia e Região’.Ao, oinformou que o acidente com capotamento envolveu dois utilitários. Segundo o DER, houve interdição de uma faixa da via, das 6h40 às 7h15, com registro de 4 quilômetros de congestionamento.