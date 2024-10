Sorocaba planeja construir prédio mais alto do mundo com 1 km de altura e 170 andares

Edifício, que terá ocupações comerciais e residenciais, deve ser construído na região central da cidade e custará R$ 2 bilhões

Imagem meramente ilustrativa. Crédito: Kelly / Pexels

A Prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, anunciou neste mês de outubro um projeto de construção do prédio mais alto do mundo, com 1km de altura e mais d 170 andares.

O edifício, que terá ocupações comerciais e residenciais, será construído na região central da cidade e custará R$ 2 bilhões.O projeto foi anunciado na quarta-feira pelo prefeito Rodrigo Manga (Republicanos).A ideia da administração é engajar o centro como um ponto turístico do município.O plano sorocabano se inspira no projeto do que é hoje o maior edifício do mundo, o Burj Khalifa, nos Emirados Árabes, com 828 metros de altura e 163 andares.No Brasil, o maior prédio é o Yachthouse, em Balneário Camboriú (SC), com 290 metros e 81 andares.