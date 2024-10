Centro Integrado Tributário de Cotia tem atendimento via WhatsApp; saiba quais serviços

Basta cadastrar o número nos contatos, enviar um ‘olá’ para receber uma lista de opções de serviços. A partir daí basta digitar o número referente ao atendimento desejado e seguir as orientações.





QUAIS SERVIÇOS SERÃO DISPONIBILIZADOS?



Os serviços disponibilizados no Whatsapp do CIT são: 1 - Atendimento: Informações Processos (físico/eletrônico), Requerimentos e Agendamento; 2 - Dívida Ativa: Parcelamento, Protesto – Carta de Anuência e CDA; 3 - Tributação: NFS-e, Abertura, Alteração, Encerramento e Enquadramento de Empresas; 4 - Cadastro Imobiliário: Revisão do IPTU e Atualização Cadastral; 5 - Fiscalização: ISSQN, Simples Nacional e ITBI e 6 - UAP (Unidade de Atendimento da Secretaria da Fazenda Estadual SP).