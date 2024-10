Há 5 dias sem luz, moradores realizam manifestação na Raposo Tavares em Cotia

Ato ocorre no km 34,5 da rodovia

Foto: Reprodução

Moradores do Jardim Adelina, em Cotia, realizam no início da noite desta quarta-feira (16) uma manifestação no km 34,5 da Rodovia Raposo Tavares.





Eles estão desde sexta-feira (11) sem energia elétrica no bairro, depois da tempestade que atingiu toda a região.





Viaturas da Polícia Militar Rodoviária estão no local.









A rodovia não chegou a ser interditada.





Os manifestantes disseram que só vão sair quando a energia for religada no bairro.





Segundo informações da Enel, até a manhã de hoje 100 mil clientes da Grande SP ainda estavam sem energia elétrica.





PMR não permitiu que a rodovia fosse interditada. Foto: Reprodução

OUTRO PROTESTO





interditaram um trecho da Avenida Odair Pacheco Pedroso, próximo ao CT do SPFC. Eles estavam sem luz há 5 dias também. Mais cedo, moradores do bairro Quinta dos Angicos também realizaram uma manifestação epróximo ao CT do SPFC. Eles estavam sem luz há 5 dias também.





Depois do protesto, a energia foi religada no bairro.