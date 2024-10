Moradora de Cotia, adolescente de 14 anos está desaparecida há 2 dias

Bruna Alcântara de Oliveira saiu de casa por volta das 11h e não deu mais notícias; polícia investiga

Bruna Alcântara não é vista desde segunda-feira (14). Foto: Arquivos Pessoais

Uma adolescente de 14 anos está desaparecida desde a manhã dessa segunda-feira (14) em Cotia.

Moradora da região do Atalaia, Bruna Alcântara de Oliveira saiu de casa por volta das 11h e não deu mais notícias, desde então.Em depoimento na delegacia, a mãe da garota, Geise Alcântara de Jesus, relatou que sua filha saiu da residência levando uma sacola plástica cor-de-rosa, porém, não soube informar o que havia dentro.A Polícia Civil investiga o caso.Qualquer informação sobre o paradeiro de Bruna, entrar em contato com a polícia (190) ou com a família (11) 94021-7496.