Prefeito de Taboão da Serra se pronuncia pela 1ª vez após atentado; VÍDEO

Polícia prendeu nessa segunda-feira (21) um dos suspeitos de envolvimento no atentado contra Aprígio

Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Prefeito e candidato à reeleição na cidade de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva (Podemos) se pronunciou pela primeira vez após sofrer um atentado durante agenda de campanha na última sexta-feira (18).



Polícia detém suspeito



A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que a polícia deteve nesta segunda-feira (21) um suspeito de atirar contra o prefeito Aprígio. De acordo com a SSP, o suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra para prestar depoimento.



Aprígio foi atingido por um tiro no ombro esquerdo quando voltava de um compromisso de campanha a bordo de um carro blindado na Rodovia Régis Bittencourt. Segundo a prefeitura de Taboão da Serra, o carro blindado foi abordado por um veículo que se aproximou pela lateral, com um dos ocupantes disparando diversos tiros.



O prefeito foi encaminhado, inicialmente, à Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde segue sob cuidados médicos.



No início da noite de sexta, a Polícia Civil de São Paulo confirmou que o atentado foi cometido com tiros de fuzil.







Por meio das redes sociais, na noite desta segunda (21), ele postou um vídeo bastante emocionado e agradeceu ao carinho dos apoiadores.Ainda no leito hospitalar e com a fala bastante lenta e pausada, Aprígio relatou a dificuldade enfrentada no momento. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein no domingo (20) o mandatário já estava estável e respirando sem a ajuda de aparelhos.disse Aprígio.