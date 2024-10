Câmara Municipal de Cotia gasta R$17,7 mil em cortinas

#DeOlhoNaConta: Os materiais variam entre cortinas persianas, em tecido do tipo linhão, com forro, entre outros

Foto: Reprodução

Coluna De Olho na Conta: A Câmara Municipal de Cotia realizou uma compra de novas cortinas a serem instaladas na Casa Legislativa. Segundo o contrato, o valor da aquisição foi de R$ 17.780,00, incluindo a mão de obra.

A empresa contratada foi a GZB Zonta, com sede em Botucatu, interior de São Paulo. O contrato foi assinado no dia 9 de setembro deste ano.Os materiais variam entre cortinas persianas, em tecido do tipo linhão, com forro, entre outros. Elas serão instaladas nos setores administrativos, nas salas de reuniões e demais espaços da câmara.