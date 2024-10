Dá para economizar até R$ 6 milhões de aluguel no começo do mandato, diz Welington Formiga

Prefeito eleito de Cotia concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes; veja

Prefeito eleito de Cotia, Welington Formiga (PDT). Foto: Reprodução

O prefeito eleito de Cotia, Welington Formiga (PDT), disse em entrevista à Rádio Bandeirantes, nessa terça-feira (8), que logo no início de seu mandato vai conseguir economizar de R$ 4 a R$ 6 milhões de alugueis de imóveis.







disse.Caso não seja possível, acrescentou o prefeito eleito, a solução será concentrar todas as secretarias no prédio do Centro Administrativo.Ao ser questionado sobre economizar até R$ 10 milhões de aluguel por mês, Formiga explicou que ainda não teria como, por conta de alguns contratos em andamento, mas garantiu que dá para enxugar até R$ 6 milhões no início do mandato.Veja abaixo a entrevista na íntegra: