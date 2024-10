Passageiros flagram ônibus sem vidro na Raposo Tavares em Cotia

EMTU disse que a inspeção do veículo está em dia

Foto: Diário do Transporte

Passageiros que estavam em um ônibus da linha 035 (Cotia X Metrô Butantã) flagraram na manhã desta quarta-feira (9) o veículo operando sem o vidro em uma das janelas na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.

Segundo reportagem do site Diário do Transporte, o motorista, assim que soube do problema, teria ligado na empresa para trocar o ônibus, mas não foi autorizado.Em nota enviada ao site, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) deu outra versão e afirmou que, assim que foi identificado o problema, o motorista retornou ao Terminal de Cotia para que o ônibus fosse recolhido e substituído.Segundo a empresa, a inspeção do veículo está em dia.