Boulos (PSOL) foi o candidato mais votado nos presídios de SP

Pablo Marçal (PRTB) ficou em 2º; veja os demais

Guilherme Boulos (PSOL). Foto: Reprodução / Redes Sociais

O candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, foi o mais votado nas seções eleitorais instaladas em presídios da cidade no primeiro turno.

Ele obteve 56% dos votos válidos, o equivalente a 110 dos 194 presos habilitados para votar.Em seguida aparece Pablo Marçal (PRTB), com 15% da preferência dos detentos - equivalente a 30 votos.Tabata Amaral (PSB) teve 14%, equivalente a 28 votos. Ricardo Nunes (MDB) ficou com 11%, com 22 votos; enquanto José Luiz Datena (PSDB), com 2%, com 4 votos.Mesmo reclusos, alguns presos podem votar. Detentos que não tiveram o 'trânsito em julgado', ou seja, que foram condenados pela Justiça e que aguardam o julgamento de recursos nas instâncias superiores.Pelo princípio da presunção de inocência, estes presos não tem os direitos políticos cassados. Tem a possibilidade de se manifestar favoravelmente a depositar seu voto e a Justiça Eleitoral monta sessões eleitorais em presídios.O critério mínimo para a instalação de uma sessão eleitoral é de 20 eleitores. Caso esse número não seja atingido, a sessão eleitoral no presídio não é organizada.