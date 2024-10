Criminosos tentam roubar farmácia com arma de brinquedo e acabam presos

Caso ocorreu em Osasco

Foto: PMSP

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante dois homens que tentaram roubar uma farmácia com arma de brinquedo em Osasco. O caso ocorreu no Jardim Rochdalle, na noite dessa segunda-feira (28).

Durante o patrulhamento pela Avenida Cruzeiro do Sul, os PMs avistaram uma drogaria com as portas entreabertas, o que despertou suspeitas e motivou a verificação no local.Ao se aproximarem, os policiais notaram movimentação suspeita e solicitaram apoio, confirmando a possibilidade de um roubo em andamento.Pouco depois, duas vítimas saíram correndo do estabelecimento e relataram que havia dois criminosos armados dentro da farmácia.Com cautela, a equipe se aproximou do local e ordenou que os assaltantes se rendessem.A abordagem resultou na detenção dos infratores, com os quais foram encontradas duas armas de brinquedo, R$336,50 em dinheiro subtraído da farmácia e um aparelho celular.