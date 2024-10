Internacional X Flamengo: onde assistir, horário e escalação do jogo do Brasileirão

O confronto válido pela 17ª rodada do Brasileirão é um embate direto entre o quinto e o quarto colocados do campeonato

Nesta quarta-feira (30), o Internacional receberá o Flamengo no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre em duelo atrasado da décima sétima rodada do Brasileirão.





Escalação do Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata (Gabriel Carvalho) e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.



Escalação do Flamengo: Rossi (Matheus Cunha); Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan e Alcaraz; Matheus Gonçalves (Plata), Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.







Data: 30 de outubro, quarta-feira.Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS).Horário: 19h (horário de Brasília).Premiere: Pay-per-view. O Internacional vem de ótima sequência. O time de Roger Machado está há onze jogos sem perder e vem ganhando posições na tabela. Já o Flamengo está focado na final da Copa do Brasil, o que pode influenciar no comprometimento da equipe no jogo contra o Inter.O jogo tem início às 19h (horário de Brasília). Os dois times venceram na última rodada do campeonato contra Atlético-MG e Juventude respectivamente.