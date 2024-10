Cotia realiza caminhada da pessoa idosa nesta quarta-feira (30)

Objetivo é chamar a atenção sobre a importância desta parcela da sociedade brasileira, em relação aos seus direitos e outros assuntos

Foto: Cottonbro Stúdio / Pexels

A Prefeitura de Cotia, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Cotia (CMDPI), realizará, nesta quarta-feira (30), a Caminhada da Pessoa Idosa com concentração às 7h30, em frente à Prefeitura.

No ponto de encontro terá alongamento e aquecimento com educador físico Marcos Souza e uma apresentação musical com idosos do Lar Vicentinos.No trajeto, até o Ginásio de Esportes, os participantes chamarão a atenção a respeito da importância desta parcela da sociedade brasileira, sobre seus direitos, mercado de trabalho e outros assuntos relacionados a esta faixa etária.Pede-se aos participantes que usem camiseta branca., disse Mara Franco, secretária de Desenvolvimento Social.O presidente do Conselho, Sérgio Uyehara, também falou sobre a caminhada do dia 30., afirmou o presidente do CMDPI, Sérgio Uyehara.