Motociclista é socorrido em estado grave após acidente na Raposo Tavares em Cotia

Além do motociclista, outra pessoa foi socorrida com ferimentos moderados

Foto: Artesp

Um motociclista foi socorrido em estado grave após ter se acidentado na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na tarde desse domingo (27). A ocorrência aconteceu por volta das 17h no km 37,5.

Além do motociclista, outra pessoa foi socorrida com ferimentos moderados. As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Cotia.Segundo a concessionária que administra o trecho, o motociclista trafegava sobre a faixa 1 e acabou perdendo o controle do veículo. Ele bateu contra a barreira central e posterior e tombou na pista.Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas. A ocorrência durou cerca de duas horas e meia.