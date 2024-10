Jovem pula de carro de app em movimento para fugir de tentativa de estupro em SP

A polícia procura o criminoso

Imagem: Reprodução / TV Globo

Uma jovem de 28 anos foi vítima de uma tentativa de estupro na última segunda-feira (14), ao fazer uma viagem de aplicativo entre Bragança Paulista, no interior de SP, e São Matheus, na Zona Leste da São Paulo. A polícia procura o criminoso.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a vítima conseguiu fugir e, ferida, pediu ajuda em um condomínio. O caso foi registrado como importunação sexual.À Rede Globo, a jovem disse que viajava com uma amiga quando, ao deixar a primeira passageira em Guaianases, o motorista da 99 Táxi começou a fazer investidas abusivas e elogios a ela, solicitando que fosse para o banco da frente do carro., contou a moça.Segundo a reportagem, a jovem caiu em um barranco e ficou toda machucada. Mesmo ferida, ela fugiu do lugar e conseguiu buscar ajuda em um condomínio na região.Por meio de nota, a 99 Táxi disse lamentar profundamente o ocorrido. Afirmou também que assim que soube do caso bloqueou o motorista da plataforma.A empresa informou que uma equipe especializada entrou em contato com a passageira oferecendo acolhimento, auxílio com despesas médicas e apoio psicológico.