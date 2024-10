‘Climatempo’ prevê “alto potencial de temporais” em algumas regiões de SP

Tempo deve mudar a partir desta quinta-feira (17)

Foto: Getty Imagens

Os modelos meteorológicos de previsão do tempo já indicam mudanças para este próximo final de semana com o aumento da condição de chuva no estado paulista. É o que prevê o portal Climatempo.

, diz o portal.Nesta terça-feira (15), o tempo já deve abrir mais na Grande SP. A temperatura deve subir e há previsão de chuva à tarde em áreas do noroeste e o norte do estado.No decorrer da semana, até a sexta-feira (18), todas as regiões paulistas vão ter sol e calor, mas as pancadas de chuva já passam a acontecer em mais regiões do estado, inclusive na quarta (16), volta a possibilidade de pancadas de chuva na capital paulista.A previsão da Climatempo para Cotia indica mudança no tempo a partir desta quinta-feira (17), com pancadas de chuva à tarde. Amanhã e quarta não deve chover.Na sexta, o tempo deve permanecer chuvoso durante a tarde.Já no final de semana, há previsão de garoa e tempo nublado durante o dia e à noite.