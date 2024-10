Itapevi anuncia abertura de 2,2 mil vagas de emprego a partir desta terça; veja como se candidatar

O grande destaque é a área de logística, com 726 vagas para auxiliar de logística, seguida por 600 oportunidades para atendente de telemarketing

A Prefeitura de Itapevi, em parceria com empresas da cidade e região, anunciou a abertura de 2.250 novas vagas de emprego, que estarão disponíveis a partir desta terça-feira (15).

O grande destaque é a área de logística, com 726 vagas para auxiliar de logística, seguida por 600 oportunidades para atendente de telemarketing.As chances são voltadas para diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental incompleto até o superior completo. Muitas funções não exigem experiência prévia, o que oferece uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou deseja mudar de área.Os interessados em se candidatar devem comparecer pessoalmente ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 88 – Cidade Saúde). No local, é possível obter informações detalhadas sobre os salários, requisitos e benefícios oferecidos por cada vaga.Para se candidatar, os candidatos devem levar um documento original com foto (RG ou CNH) e CPF. O sistema do PAT faz o encaminhamento às vagas com base no perfil profissional do candidato. Também é possível consultar algumas oportunidades pelo aplicativo "Sine Fácil", disponível para Android e iOS.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4143-9200.