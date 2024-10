Governo de SP oferece linhas de crédito de até R$ 300 mil para comerciantes atingidos por falta de luz

As contratações poderão ser feitas a partir de desta segunda-feira (21).

Comerciantes podem solicitar o crédito. Foto: Pablo Jacob/Governo de SP





O Governo de SP vai ofertar duas linhas de crédito para beneficiar comerciantes atingidos pela queda de energia elétrica após as chuvas do último dia 11. Um delas é voltada para investimento, com limite de até R$ 300 mil, e outra para capital de giro, com limite de até R$ 100 mil.O objetivo é apoiar empreendedores que sofreram prejuízos com o tempo prolongado do apagão de energia. Comerciantes de todos os segmentos poderão solicitar o crédito emergencial, desde que as suas empresas estejam nas áreas afetadas pela falta de energia e que tenham sido atingidas por mais de 24h. Os créditos serão ofertados por meio da Desenvolve SP, agência de fomento do governo do Estado de São Paulo e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).A primeira linha terá limite de até R$ 300 mil por empresa e será voltada para investimento com prazo de até 60 meses de pagamento, com 12 meses de carência. Poderão ser financiados por esta linha a aquisição de equipamentos novos e gastos associados à investimentos de eficiência energética. Já a segunda linha, será voltada para o capital de giro, com prazo de até 36 meses para pagamento, tendo 6 meses de carência. Nessa segunda linha, o valor a ser liberado por empresa é de até R$ 100 mil. Em ambas as linhas as taxas são a partir de 0,95% ao mês.Os empreendedores poderão dar entrada nos pedidos de crédito a partir do dia 21 de outubro deste ano. É importante destacar que para ter acesso ao crédito, o empreendedor não pode ter restrição em CND, CADIN ou CRF e precisa estar em conformidade com a política de crédito.As contratações poderão ser feitas no site da Desenvolve SP a partir desta segunda-feira (21/10) no www.desenvolvesp.com.br . Em caso de dúvidas ou mais informações, a Desenvolve SP disponibiliza um canal de atendimento por meio do telefone: 11 3123 0464.