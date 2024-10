Pablo Marçal pode assumir secretaria em Barueri se candidato for eleito no 2º turno

Influenciador se manifestou sobre o assunto nas redes sociais; veja

Pablo Marçal. Foto: Reprodução

O influenciador Pablo Marçal (PRTB), candidato derrotado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, disse que pretende assumir a Secretaria do Empreendedorismo de Barueri, caso Gil Arantes (União Brasil) seja eleito prefeito da cidade.

, declarou o candidato do União Brasil.Em uma publicação no Instagram, o influenciador disse que pretende se dedicar por 12 anos à política e entende que precisa amadurecer para concorrer ao cargo de Executivo em 2026., escreveu.No primeiro turno, Gil Arantes ficou em segundo lugar, com 39,83% dos votos válidos. Beto Piteri obteve 48,39%.Pablo Marçal mora em Alphaville, condomínio localizado em Barueri. Todas as empresas dele também estão instaladas na cidade.