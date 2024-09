Motociclista que morreu em acidente na Castello Branco era professor da Etec de Barueri

Jorge da Luz dava aulas na instituição havia dez anos e era muito querido pelos alunos

Jorge da Luz. Foto: Arquivos Pessoais

acidente no km 19 da rodovia Castello Branco, na manhã de quinta-feira (26), era professor do curso de Enfermagem da Etec de Barueri. Ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista que morreu em

Jorge da Luz dava aulas na instituição havia dez anos e era muito querido pelos alunos, que demonstraram pesar e carinho em inúmeras mensagens postadas nas redes sociais.Quando se acidentou, o professor vinha de Osasco, onde morava, para o Hospital Municipal Francisco Moran, para coordenar atividades com os estagiários que atuam ali.A Etec suspendeu todas as suas atividades na sexta-feira e emitiu um comunicado de luto em que afirma quePara ler a reportagem completa acesseparceiro do Cotia e Cia.