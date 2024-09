Trem que levava moradores de São Roque e Caucaia para o litoral nos anos 90 pode voltar

Trem partia de Mairinque com destino ao litoral paulista, passando por Mongaguá

Imagem: Arquivo Histórico

O trem que levava os moradores de Mairinque, São Roque e Caucaia do Alto para a praia na década de 90 pode voltar.





VÍDEO ABAIXO MOSTRA PENÚLTIMA VIAGEM DO TREM DE MAIRINQUE AO LITORAL DE SP









Essa linha, da década de 1990, era operada pela extinta FEPASA. Especialmente nos fins de semana, atraía passageiros que buscavam uma alternativa mais lenta, porém cênica, para chegar às praias.



O trem partia de Sorocaba, passava pela Estação de Mairinque e percorria 160 quilômetros pela Serra do Mar.



O trem partia de Mairinque com destino ao litoral paulista, passando por Mongaguá.Atualmente, há discussões do Governo Federal, em projeto do ex-presidente Jair Bolsonaro e que deve seguir no Governo Lula, sobre a possibilidade de revitalizar esse projeto.