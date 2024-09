Ana Paula Rossi, vereadora de Osasco, morre aos 55 anos

Ela deixa três filhos; velório e enterro acontecem nesta segunda-feira (9)

Vereadora de Osasco, Ana Paula Rossi. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu, na noite desse domingo (8), a vereadora de Osasco Ana Paula Rossi (PL), aos 55 anos.



TRAJETÓRIA



Ela era a primeira dos três filhos do casal Ana Maria e Francisco Rossi, nasceu em 9 de março de 1969. É casada, mãe de três filhos e formada em Pedagogia. Estava em seu terceiro mandato como vereadora e presidia o PL Osasco.



Ocupou o cargo de secretária municipal de Assistência e Promoção Social, nos anos de 2003, 2005 e 2006. Conquistou o seu primeiro mandato como vereadora em 2008, sendo à terceira mais votada.



Em 2012, foi candidata a vice-prefeita, ao lado do ex-prefeito Celso Giglio. No ano de 2016, foi reeleita vereadora, sendo a segunda mais votada da cidade. No ano seguinte, ocupou o cargo de secretária municipal de Educação. Retornou à Câmara dos vereadores em 2018 e, desde então, atuava também como Procuradora Especial da Mulher.



Em 2020, foi reeleita vereadora mais uma vez, sendo a mulher mais votada. Foi a primeira mulher líder de governo na Câmara de Osasco, função que exerceu entre 02/01/2021 e 09/11/2023.

Ela estava internada no Hospital do Rim, em São Paulo, onde fazia tratamento de um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, diagnosticado em julho.O corpo da parlamentar será velado no Teatro Municipal de Osasco, entre as 8h e às 16h desta segunda-feira (9).Já o enterro acontecerá às 17h também desta segunda-feira no Cemitério do Bela Vista, em Osasco.Nas redes sociais, o prefeito Rogério Lins deixou sua homenagem.