Passageiros ganham H2OH! e sessão de massagem em estação da Linha 4-Amarela; entenda

Ação segue até esta quarta-feira (11)

Foto: Divulgação

Passageiros que, ao embarcarem ou desembarcarem na estação Pinheiros da Linha 4-Amarela do Metrô, estão recebendo, gratuitamente, uma unidade do novo sabor da H2OH, o Pitaya e Limão.

Trata-se de uma ação publicitária da PepsiCo que segue até esta quarta-feira (11), das 10h às 16h.Além da bebida, também é oferecida para as pessoas uma sessão de massagem nas cadeiras instaladas no local.No stand montado pela empresa, é possível saborear a bebida, descansar nas cadeiras, ouvir uma boa música e depois seguir viagem.A ação, criada pela agência The Juju, foi desenvolvida para dar uma pausa no percurso e torná-lo mais agradável.