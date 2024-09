Thermas da Mata divulga programação especial de Halloween com espetáculo infantil

Programação começa neste final de semana; confira

Foto: Divulgação

O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia, está se preparando para receber o Halloween com uma programação especial que promete encantar toda a família.

O espetáculo infantil "Aquakadabra" será o destaque da celebração, trazendo personagens cativantes e um enredo cheio de humor, magia e diversão.A história gira em torno do pirata Tio Marulho e sua sobrinha, a Bruxinha Aquakadabra, que libertam acidentalmente criaturas misteriosas de um baú. Com a ajuda do zumbi Pedro, da sábia Ondina e da enérgica Úrsula, eles enfrentarão desafios e celebrarão o Halloween de uma maneira única.O espetáculo inclui uma trilha sonora envolvente, números musicais e coreografias animadas, convidando o público a interagir e participar dessa jornada mágica. Temas como amizade, aceitação e união são abordados de forma leve e divertida, proporcionando entretenimento para todas as idades.A programação especial de Halloween no Thermas da Mata ocorrerá aos fins de semana, a partir deste sábado, 21 de setembro. O dia começará às 10h com as "Boas-vindas assustadoramente divertidas com os Seres do Halloween", onde os visitantes serão recebidos por personagens fantasiosos em um clima de mistério e interação. Às 14h e 15h30, o Palco Vila da Mata ganhará vida com o show encantador "Aquakadabra", protagonizado pela Bruxinha Aquakadabra e seus amigos, apresentando um espetáculo cheio de música, magia e a participação do público.Após cada apresentação, às 14h30 e 16h, será a vez do "Encontro de Sustos", uma sessão de fotos para eternizar momentos ao lado dos personagens mais enigmáticos do evento.