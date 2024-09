Lama na Raposo Tavares forma congestionamento nesta sexta-feira (20) em Cotia

Por volta das 8h20, trânsito já era em torno de 8 quilômetros

Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Além do trânsito que já é comum na Raposo Tavares, principalmente às sextas-feiras, um agravante na manhã de hoje (20) tornou ainda pior a situação de quem vem pela rodovia no sentido interior.

Na altura do km 28, em Cotia, há uma quantidade de lama no meio da pista, o que dificulta a passagem de veículos.Devido ao problema, o trânsito estava lento desde o km 21, por volta das 8h20.Cotia e Cia está em contato com o DER e em breve atualizará essa matéria com mais informações.