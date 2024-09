GCM é preso suspeito de envolvimento na morte de ex-vereador do PT em Jandira

Operação investiga ligação de GCMs com um grupo de extermínio; no armário do agente preso, a polícia encontrou uma grande quantidade de drogas

Imagem: SBT News

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Jandira foi preso nessa quinta-feira (19) suspeito de envolvimento no assassinato do ex-vereador Reginaldo Camilo dos Santos, conhecido como Zezinho do PT. O crime aconteceu em outubro de 2022, quando Zezinho foi morto em uma emboscada.

A prisão ocorreu durante uma operação que investiga possível ligação de guardas municipais de Jandira com um grupo de extermínio. A ação, que reuniu 80 policiais, cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da Guarda Civil Municipal e nas casas dos suspeitos.De acordo com reportagem do SBT News, no armário do GCM preso em flagrante a polícia encontrou uma grande quantidade de drogas. Além disso, foram apreendidos uma arma, munição e um cofre trancado. Os telefones celulares dos suspeitos também foram recolhidos.