Shopping da região recebe feira de adoção de cães e gatos na próxima semana

O Raposo Shopping receberá, no próximo dia 14, mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos, em parceria com a ONG Esperança Animal. A feira acontece das 10h às 18h no Cantinho Pet, espaço instalado no Piso São Paulo.

Segundo o shopping, todos os animais foram resgatados de situações de maus-tratos e de abandono e, antes de irem para novos lares, passam por exames médicos, são devidamente vermifugados, castrados e vacinados.Para adotar é imprescindível ser maior de 21 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de residência no mesmo nome, ser submetido a uma entrevista com a ONG e assinar o termo de adoção.É recomendado também que os tutores não levem ração ou outros alimentos, recolham as fezes (serão fornecidos sacos plásticos), não levem cadelas no cio e mantenham sempre o animal ao alcance de sua visão.Além disso, pela Lei nº 11.531 de 11 de novembro de 2003, cães das raças pitbull, fila, doberman, rottweiler, mastim napolitano e american starffordshire terrier, obrigatoriamente, devem ser conduzidos com o uso de coleira, guia curta, enforcador e focinheira, apropriados para a tipologia racial de cada animal.