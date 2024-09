Acidente entre caminhões deixa duas pessoas mortas na Castello Branco nesta sexta

Ocorrência aconteceu por volta das 5h50 no km 40, em Araçariguama

Foto: Artesp

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou duas vítimas fatais na rodovia Castello Branco nesta sexta-feira (6). A ocorrência aconteceu por volta das 5h50 no km 40, em Araçariguama.

Segundo a concessionária que administra o trecho, o motorista de um dos caminhões acabou perdendo o controle da direção e bateu na traseira de outro caminhão.O motorista veio à óbito no local.Outra pessoa que estava com ele no veículo foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada em um hospital da região.O motorista do outro caminhão teve apenas ferimentos leves. Ele disse que apenas sentiu o impacto na traseira do veículo.Por volta das 10h, o congestionamento era de 6 km sentido São Paulo.