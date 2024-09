Secretário de Itapevi sofre atentado a tiros e sobrevive; vídeo flagrou o ataque

Tiros acertaram o veículo da vítima, que teve apenas escoriações nas pernas causadas pelos estilhaços dos vidros

Imagens da câmera de segurança. Fonte: UOL

O secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos de Itapevi, Marcos de Oliveira Anjos, 32, sofreu atentado a tiros na noite dessa quinta-feira (5).







Imagens de uma câmera de segurança flagraram dois homens encapuzados disparando contra o veículo da vítima. As informações são do portalDe acordo com o portal, foram ao menos 5 tiros disparados, que atingiram vidros, o painel do carro e um pneu. Marcos sofreu apenas escoriações na perna causadas pelos estilhaços dos vidros após os disparos.O caso, que ocorreu em uma região de chácaras na divisa de São Roque com Itapevi, está sendo tratado como tentativa de assalto. A Polícia Civil agora tenta identificar e localizar a dupla envolvida no ataque.Veja o vídeo abaixo: