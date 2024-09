Setembro Amarelo: Clínica em Cotia realizará encontro gratuito sobre saúde mental | Corpo-Mente

Evento oferecerá avaliação nutricional, apoio emocional materno e vivências aromáticas; saiba mais

Imagem ilustrativa: Agência Brasil

Coluna Corpo-Mente: O espaço Razão de Crescer, uma clínica de saúde integral localizada em Cotia, realizará, no dia 14 de setembro, um encontro gratuito chamado de 'Vida que Vale', que vai abordar temas voltados à saúde mental.

Para participar, é necessário realizar a inscriçãoRodas de Conversa com discussões abertas sobre saúde mental, onde você poderá compartilhar suas experiências e ouvir as de outros;Vivências Aromáticas com sessões de aromaterapia que ajudam a relaxar e melhorar o bem-estar emocional;Avaliação Nutricional completa da sua saúde nutricional e dicas personalizadas para uma alimentação equilibrada;Apoio Emocional Materno com suporte emocional especializado para mães, ajudando a lidar com os desafios da maternidade;Orientação para Pais: Se você tem um filho em idade escolar com dificuldades de aprendizagem ou TDAH, obtenha orientação e estratégias para apoiar seu desenvolvimento.Encontro Vida que Vale14/09/2024, a partir das 12hEspaço Razão de Crescer: Rua Canabarro, nº 3 e 9, Granja Carolina, Cotia-SPEntrada gratuita mediante inscriçãoMais informações: 11 96497-5527