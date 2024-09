Granja Viana recebe festival de rock para crianças neste final de semana; veja a programação

Bandas cover de renomados ícones do rock irão se apresentar gratuitamente, proporcionando shows especialmente preparados para o público infantil

Foto: Veja SP / Divulgação

A partir do próximo sábado (7), o Open Mall The Square, shopping ao ar livre localizado na Granja Viana, dará as boas-vindas ao Festival de Rock para Crianças, que acontecerá nos fins de semana.

Bandas cover de renomados ícones do rock irão se apresentar gratuitamente, proporcionando shows especialmente preparados para o público infantil.Em algumas das apresentações, as crianças terão a oportunidade de interagir com os músicos e até mesmo subir ao palco.A programação inclui tributos aos Beatles, Queen, Guns n' Roses e muitos outros grandes nomes do gênero musical.