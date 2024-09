Embu das Artes abre concurso público para Guarda Civil Municipal; veja como se inscrever

Ao todo, são 40 vagas

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Embu das Artes anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 40 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal (GCM).





A inscrição será validada mediante pagamento de taxa de R$ 61,55.

São 32 vagas para homens e 8 para mulheres.Segundo o edital, os profissionais deverão atuar em jornada de 12x36 horas ou 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 3.595,53.Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período das 10h do dia 4 de setembro de 2024 até às 16h do dia 10 de outubro de 2024,