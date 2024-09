Praias da Baixada Santista lideram ranking por poluição de plástico, aponta estudo

Levantamento foi realizado pela Sea Shepherd Brasil, organização de conservação marinha, em parceria com o Instituto Oceanográfico da USP

Foto: Sea Shepherd Brasil

As praias de Mongaguá e São Vicente, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, estão nos dois primeiros lugares do ranking das praias mais poluídas com plásticos de toda a costa brasileira.

É o que aponta um estudo inédito realizado pela Sea Shepherd Brasil, organização de conservação marinha, em parceria com o Instituto Oceanográfico da USP (Universidade de São Paulo). O estudo analisou 306 praias de todo o litoral brasileiro. As informações são do jornalMongaguá é a primeira em microplásticos e São Vicente lidera em macrorresíduos. São duas categorias diferentes da poluição por plásticos.Em praias de São Vicente foram encontrados 10 resíduos plásticos por metro quadrado de areia. Em Mongaguá, o cenário foi considerado mais alarmante, com a presença de 83 fragmentos de microplástico por m².O projeto Expedição Ondas Limpas percorreu as praias de 201 municípios dos 17 Estados da costa brasileira analisando a presença de plástico ao longo de 7 mil quilômetros de litoral, do Rio Grande do Sul ao Amapá.Os resultados mostraram que 100% das praias do Brasil contêm resíduos plásticos, e microplásticos foram encontrados em 97% delas. Do total, 91% são plásticos, sendo 61% itens descartáveis, como tampas de garrafa. Entre os macrorresíduos, o maior volume foi de bitucas de cigarro.O trabalho de campo foi realizado de abril de 2022 a agosto de 2023.