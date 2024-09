Evento ocorre no dia 16/10 no Thermas da Mata; veja valor do ingresso

Rapper Hungria. Foto: Divulgação

O rapper Hungria vai gravar seu DVD em Cotia no dia 16 de outubro.

O evento, que ocorre no parque aquático Thermas da Mata, contará com a participação de renomados artistas, incluindo Léo Santana, Grelo e Turma do Pagode.A estrutura completa receberá mais de 15 atrações.Os ingressos nocustam a partir de R$89,90.O início do show está marcado para às 14h.