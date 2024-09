Onda de calor e frente fria: veja como deve ficar o tempo em Cotia nesta semana

Semana será marcada por queda de até 15ºC na temperatura

Foto: Vagner Santos

Temperaturas acima dos 30ºC e baixa umidade do ar são as condições esperadas para a cidade de Cotia com a chegada de uma nova onda de calor. O ar quente e seco ganhou força a partir deste domingo (29) em todo o país.

No Brasil, o calor deve durar até, pelo menos, o dia 8 de outubro, segundo a Climatempo. Mas Cotia deve ter um alívio antes disso: a previsão aponta a passagem de uma nova frente fria de fraca atividade chuvosa a partir de quinta-feira (3).Nesta segunda-feira (30), o dia amanheceu ensolarado e os termômetros devem registrar máxima de 32ºC na cidade. A mínima prevista é de 15ºC. Não há previsão de chuva.Terça (1º) e quarta (2) as temperaturas devem subir um pouco mais, com máximas de 34ºC e 35ºC, respectivamente.Já na quinta-feira (3), o tempo deve mudar, com a chegada de uma nova frente fria, que deve derrubar as temperaturas em, até, 15ºC.A máxima prevista para quinta é de 20ºC e a mínima de 15ºC. Na sexta, a máxima será de 21ºC e a mínima permanece em 15ºC.