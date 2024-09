PM descobre ‘casa bomba’ com cocaína, maconha e 20L de lança-perfume em Carapicuíba

Dois homens foram presos

Foto: SSP

A Polícia Militar fechou uma "casa bomba" em Carapicuíba, nessa quinta-feira (5). No imóvel, utilizado por traficantes para armazenar drogas, foram apreendidos 20 litros de lança-perfume, cocaína e dez quilos de maconha. Dois homens foram presos.

A abordagem aconteceu no bairro Jardim São Daniel, após os militares desconfiarem de um dos suspeitos, que ao notar a presença policial, tentou fugir e jogou uma sacola no telhado de uma casa. Outra equipe prestou apoio ao cercar a área e interceptar o suspeito.Em seguida, os policiais encontraram a sacola com 40 porções de maconha. Momentos depois, outro homem que estava saindo do imóvel foi abordado.No local, havia 2,1 mil porções de maconha, mais de 3,3 mil pinos de cocaína e quatro galões de 5 litros de lança-perfume.Após o flagrante, os dois homens foram levados à delegacia. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Carapicuíba como tráfico de drogas.