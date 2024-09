Pequeno Cotolengo celebra 60 anos com 3 dias de evento e shows com grupos famosos

Além dos shows e das tradicionais barracas típicas, a Festa da Amizade deste ano em Cotia oferecerá drinks especiais, doces, chopp e estacionamento gratuito; veja a programação completa

Pequeno Cotolengo em Cotia. Foto: Divulgação

O Pequeno Cotolengo, em Cotia, vai realizar nos dias 13, 14 e 15 de setembro a 46ª edição da Festa da Amizade. A celebração marca os 60 anos da entidade, que oferece moradia e assistência social a pessoas com deficiências.

A programação começa na sexta-feira, 13 de setembro, com um Happy Hour repleto de música ao vivo e diversas opções gastronômicas. A noite será marcada por um tributo à eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, interpretado por Lorena Alexandre.No sábado (14) e domingo (15), o clima festivo continua com barracas típicas e apresentações artísticas, como Os Travessos, Fat Family, Isaque Santos e Sampa Crew. O evento começa às 18h nos dois primeiros dias e no domingo às 10h30, com uma Santa Missa seguida da famosa Costela & Leitão no Fogo de Chão, um dos momentos mais aguardados da festa.Ao participar da Festa da Amizade, os visitantes ajudam a contribuir com a continuidade das operações do Pequeno Cotolengo, que é mantido por doações e parcerias.Além das tradicionais barracas típicas, o evento oferecerá drinks especiais, doces, chopp e estacionamento gratuito.Com capacidade para mais de 1.500 pessoas, a Festa da Amizade é parte do calendário festivo da cidade.46ª Festa da AmizadeData: 13, 14 e 15 setembroPequeno Cotolengo PaulistaRodovia Raposo Tavares, KM 25,5 - Nº 26.000 - Vila Santo Antônio - Cotia/SPEstacionamento Gratuito e SeguroProgramação Musical Ao VivoBarracas Típicas e muito maisProgramação completa nas redes sociais @cotolengopaulista