Novo McDonald’s da Granja Viana tem 70 vagas de emprego; saiba como se candidatar

Inauguração da nova unidade está prevista para outubro

Foto: Reprodução / Arcos Dorados

A nova unidade do McDonald’s que está construída na Granja Viana, em Cotia, está com 70 vagas de emprego disponíveis.

, o restaurante está sendo construído na Av. São Camilo, número 476.A previsão é de que o Mc seja inaugurado na segunda quinzena de outubro.Segundo a assessoria de comunicação da rede, são 70 vagas de emprego para atendente de restaurante.O processo seletivo é online, e os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 97873-7770, ou presencialmente no restaurante drive da Granja Viana.-Convenio Médico-Convenio Odontológico-Plano de Carreira-Conexa (atendimento gratuito com profissionais das áreas de clinica geral, nutricionista e psicólogos)-Gympass-PPR - participação nos lucros-Desconto na matrícula/mensalidades em várias instituições de ensino/curso de idiomas-Laços dourados (programa de apoio a gestante)-Passinhos dourados (programa de apoio as lactantes)-Vale transporte-Refeição no local (cardápio PAT)-Seguro de Vida-Cesta Básica