SP oferece 1,2 mil vagas de emprego em diversos setores; veja como se candidatar

Prazo de inscrição vai até quarta-feira (4)

Foto: Prefeitura de SP

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) de São Paulo acaba de disponibilizar novas oportunidades de emprego em seu portal de vagas, vinculado à prefeitura.

O programa conta atualmente com um total de 1.200 vagas disponíveis, com prazo de inscrição até quarta-feira (4).As oportunidades estão distribuídas nas 36 unidades da rede, abrangendo diversos setores de atuação.Para se inscrever,e realizar o cadastro do currículo com as informações mais recentes. O prazo para inscrições se estende até o dia 4 de agosto.Além disso, é possível efetuar a inscrição de forma presencial, das 8h às 17h, em uma das unidades do Cate.Não se esqueça de cadastrar os documentos necessários, como RG, CPF e carteira de trabalho - que pode ser digital - no portal de vagas.As oportunidades de emprego oferecidas variam dependendo do cargo aplicado, com remunerações que começam a partir de um salário mínimo. Alguns cargos exigem experiência prévia e as vagas estão disponíveis em diversas áreas, como lojas, redes de fast food, cinemas, padarias e farmácias.Na lista de vagas desta semana, há 130 oportunidades para auxiliar de linha de produção, com salários variando entre R$ 1.504 e R$ 2.079, além de benefícios. As vagas podem ser permanentes ou temporárias, com escalas de trabalho de 6x1 e 5x2.Também estão em destaque 40 vagas para auxiliar de logística, que requerem ensino fundamental ou médio completos dos candidatos. Os salários para essas funções variam de R$ 1.749 a R$ 1.910, além dos benefícios oferecidos pelas empresas.Para o cargo de auxiliar de limpeza, há 252 vagas disponíveis em diferentes regiões da cidade, com salários que variam de R$ 1.460 a R$ 2.231.