Mulheres relatam medo de suposto "maníaco sexual do carro branco" em São Roque

Relatos foram feitos nas redes sociais por funcionárias de um shopping, que se posicionou sobre o caso

Um suposto maníaco sexual que tem rondado as instalações do Outlet Catarina, em São Roque, tem causado medo a muitas mulheres que trabalham em diferentes lojas do complexo de compras.

Pelas redes sociais, elas passaram a compartilhar informaçõesEm uma das publicações, uma mulher relata que o suposto maníaco aparece com frequência no Outlet em um veículo da cor branca; que ele se masturba quando passa uma mulher e ainda mostra o ato sexual para algumas delas.Uma vendedora de uma loja registrou uma foto do carro do homem e publicou nas redes socais, alertando demais mulheres que trabalham no local, bem como chamando atenção de autoridades e da administração do Outlet.A administração do Outlet Catarina se posicionou sobre o caso.