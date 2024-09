GovNet: Governo Rogério Franco é desaprovado pela maioria dos cotianos; confira

Instituto questionou eleitores cotianos sobre a administração do atual governo

Prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD). Foto: Redes Sociais

A pesquisa realizada pelo Instituto GovNet e divulgada nesta quinta-feira (5) pelo Cotia e Cia aponta que a gestão do prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), é desaprovada por 67% dos eleitores cotianos, enquanto 31% aprovam seu governo. A margem de erro é de 4,9%, para mais ou para menos.



Fonte: Instituto GovNet



SOBRE A PESQUISA



A pesquisa realizada pelo Instituto GovNet foi contratada pelo Cotia e Cia e devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), através do número SP-04177/2024.



A pesquisa ouviu 400 pessoas entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro e, segundo o instituto, tem nível de confiança de 95%.



Aprova completamente: 14%;Mais aprova do que desaprova: 16%;Mais desaprova do que aprova: 22%;Desaprova completamente: 45%;Não sabe: 3%Resultados gerais: 67% de desaprovação (desaprova completamente + mais desaprova do que aprova)31% de aprovação (aprova completamente + mais aprova do que desaprova).Em uma escala de 0 a 10, a maneira como a cidade vem sendo administrada pelo prefeito Rogério Franco recebeu alcançou 3,31.