Cotia terá tarifa zero nos ônibus municipais no dia da eleição

Informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à prefeitura nesta sexta-feira (27)

Os ônibus das linhas municipais de Cotia terão tarifa zero no dia 6 de outubro, quando ocorrem as eleições para vereadores e prefeito.

A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à prefeitura nesta sexta-feira (27).A gratuidade valerá das 7h às 18h,Além de Cotia, Osasco, Barueri e Jandira também terão gratuidade no transporte público municipal no próximo dia 6.