Morador do RJ que veio para Cotia trabalhar está desaparecido há mais de 3 meses

Adair, 41, foi demitido da empresa no início de junho e, desde então, não deu mais notícias

Adair Carlos Queiroz, 41. Foto: Arquivo pessoal

Adair Carlos Queiroz, de 41 anos, está desaparecido desde o dia 9 de junho deste ano. Morador do bairro Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Adair conseguiu uma vaga de emprego na empresa Point Thermic, localizada no Jardim Barbacena, em Cotia.

Segundo o pai do rapaz, ele havia sido mandado embora da empresa no dia 6 de junho, mas ainda tinha um dinheiro para receber. No entanto, ele não compareceu mais no local e, desde então, não deu mais notícias., disse o pai de Adair aoA reportagem fez contato com a empresa e aguarda retorno. Adair tem uma tatuagem no braço com o nome da mãe, “Ângela”, e uma tatuagem com o desenho de um leão em uma das mãos.Qualquer informação, o contato do pai de Adair é: (24) 99933-3465 (Adair Cândido de Oliveira).