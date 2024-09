Cotia terá mudança brusca no clima nos próximos dias com frio e chuva

Após semanas de muito sol, calor e péssima qualidade do ar, Cotia e região deve ter um alívio a partir deste domingo (15).

Segundo a previsão do INMET (Instituto nacional de meteorologia) a temperatura vai despencar e a máxima não passa dos 19º neste domingo (15), a mínima será de 15ºC. Além disso é esperado chuva e trovoadas isoladas durante o dia e a noite.

O início da semana será marcada pelo frio e possibilidade de chuva, veja abaixo a previsão:

Segunda-feira (16/09) - Mínima 13°C - Máxima 16°C - Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Terça-feira (17/09) -Mínima 12°C - Máxima 18°C - Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Quarta-feira (18/09) - Mínima 12°C - Máxima 24°C Muitas nuvens, não chove.

Segundo o site Clima Tempo existe a possibilidade de chuva preta, que ocorre quando a fuligem das queimadas se mistura às gotas de chuva, resultando em precipitações carregadas de partículas escuras.



Esse fenômeno, comum em áreas afetadas por incêndios, pode ser observado nos próximos dias, principalmente no Sul e Sudeste do Brasil, onde a fumaça e as chuvas se encontram.