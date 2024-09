Professora de Cotia se destaca e fica em 2º lugar em prêmio nacional de educação

Angélica concorreu com centenas de participantes e teve projeto educacional premiado nessa quinta-feira (12) em Curitiba

A professora Angélica Freitas. Foto: Reprodução / Instagram





A professora Angélica Freitas de Carvalho, que está na direção da Escola Municipal Francisco Nunes, em Cotia, conquistou, nesta quinta-feira (12), em Curitiba, o segundo lugar na Categoria 08 – “Gestores – Diretores escolares, Coordenadores Pedagógicos ou Supervisores” do 14º Prêmio Ação Destaque, realizado pela Editora Opet.



Ao todo, em 2024, o Ação Destaque premiou 28 professores e gestores de 19 municípios de todas as regiões do país.

O prêmio, considerado um dos mais importantes do país no segmento de sistemas de ensino, é promovido dentro do Seminário Nacional de Gestores e reúne centenas de projetos educacionais de todas as regiões brasileiras.Seus autores, professores e gestores, disputam em nove categorias relacionadas à Educação Básica e à gestão educacional na área pública.Angélica se destacou, entre centenas de participantes, com o projeto “Uma escola feliz e inspiradora: da transformação dos espaços ao protagonismo das crianças em uma cultura de liderança e paz”., escreveu a diretora em publicação feita nas redes sociais nesta sexta-feira (13).