Após assalto, Projota posta foto com GCMs de Cotia e agradece corporação: “me senti acolhido”

Cantor, que teve a casa roubada e foi feito refém na última terça (17), gravou um vídeo em forma de agradecimento; veja

Foto publicada pelo cantor nos stories do Instagram

O cantor Projota publicou um vídeo nos stories de seu perfil no Instagram, nessa quarta-feira (18), agradecendo todo o policiamento de Cotia “pelo cuidado e atenção” que tiveram com ele.

O rapper teve a casa invadida e roubada por pelo menos quatro criminosos armados na madrugada da última terça (17). Projota, que mora em um condomínio na região da Granja Viana, foi feito refém e estava com seus dois filhos no momento do assalto, disse o rapper no vídeo onde agradece os policiais.Em uma forma de reconhecimento, Projota publicou uma foto ao lado de agentes da Guarda Civil de Cotia e agradeceu também o atendimento prestado a ele.Veja o vídeo abaixo: