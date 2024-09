IBGE corrige dados do censo 2022 e Cotia "ganha" 773 habitantes

Cotia está no entre as 100 cidades com mais habitantes do Brasil.





O IBGE corrigiu os dados em relação aos habitantes de todo o Brasil e em Cotia não foi diferente. Em junho o órgão havia divulgado que a cidade teria 273.640 habitantes, porém com a correção nos dados a cidade "aumentou" 773 pessoas chegando a 274.413.

O IBGE adota uma política de revisão de dados divulgados desta operação estatística. O órgão explica que a revisão parte de dados novos que não estavam acessíveis quando da primeira divulgação, tais como: um dado tardio que substitui uma não resposta; ou um dado corrigido pelo próprio informante; ou um conjunto de dados que foi submetido a processo de crítica e imputação.

O número do censo 2022 representa um aumento de 36,4% em relação ao último censo que foi realizado em 2010 quando a cidade tinha 201.150 pessoas.





A densidade demográfica é de 846,97 pessoas por km². No ranking de população dos municípios, Cotia está em 29ª colocação no estado, 50º na região sudeste e fecha o top 100 no Brasil.