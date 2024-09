Justiça multa em R$ 53 mil secretário e candidatos de Cotia por divulgação de pesquisa sem registro no TSE

O tribunal Regional Eleitoral de São Paulo multou nesta sexta-feira (20) o secretário de obras de Cotia Rodrigo Dantas e os candidatos a vereador Genival (Solidariedade) e Dr. Silvio Cabral (PSD) por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o que é proibido por lei.

O julgamento em primeira instância não enxergou ilegalidade nos atos praticados, porém a Federação Brasil Da Esperança (PT/PC do B/PV) recorreu e os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de SP, por votação unânime, aplicaram a punição.

Os juízes entenderam que "o conteúdo impugnado foi divulgado sob o título de pesquisa, para além de fazer referência a um suposto instituto de pesquisa, mencionando, ainda, intenção de votos para prefeito em percentuais, não apenas em favor de determinados candidatos, mas também em abstenções e em votos nulos/brancos. Portanto, não há dúvida alguma de que referido conteúdo contém aspectos de verdadeira pesquisa eleitoral, com potencial para influenciar o eleitorado".





No caso dos candidatos a vereador, o juiz Claudio Langroiva Pereira ainda ressaltou que "considerando o interesse direto no pleito, é possível concluir que o representado deveria ter o mínimo de cuidado quanto à veracidade das informações contidas na publicação, mormente se considerar a elevada influência que as pesquisas eleitorais possuem sobre o eleitorado." finalizou